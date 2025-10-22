Россия не будет изымать иностранные активы до конфискации ее имущества на Западе

Россия не намерена изымать частные иностранные активы, пока российские средства не конфискованы на Западе, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев. По его словам, указ президента об ускоренной приватизации касается активов, которые уже принадлежат государству.

«Мы ничего не конфискуем, пока они (страны Запада.—"Ъ") не конфисковали. Если они все-таки конфискуют, тогда будем рассматривать... Но на этом этапе мы, конечно же, не будем делать ничего, что можно рассматривать как элемент конфискации»,— заверил замминистра (цитата по Reuters).

30 сентября Владимир Путин подписал указ об ускоренном порядке приватизации госимущества. Он может быть задействован в целях обеспечения обороноспособности. Кремль говорил, что документ был принят в ответ на враждебные действия Евросоюза (ЕС) и введенные США антироссийские санкции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также грозил судебным преследованием ответственным за изъятие активов РФ.

С 2022 года страны ЕС и G7 заморозили около €280 млрд российских активов и периодически направляют доходы от них Украине. Еврокомиссия намерена экспроприировать эти замороженные активы до конца года.