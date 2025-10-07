Песков пригрозил судебным преследованием ответственным за изъятие активов РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, если страны Евросоюза реализуют план по изъятию замороженных активов России, то российская сторона задействует «весь возможный юридический инструментарий» для защиты своих интересов.

«Это будет процесс без каких-то сроков. Мы будем юридически отстаивать свои права и преследовать тех, кто (осуществлял.— ‘’Ъ’’) незаконные действия, был их инициатором, принимал решения и так далее»,— сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков также объяснил подписанный 30 сентября Владимиром Путиным указ, согласно которому в некоторых случаях допускается приватизация госимущества по ускоренной процедуре. «Подобные меры приняты на фоне враждебного окружения, которое сейчас образовалось вокруг Российской Федерации, и враждебных действий, в том числе и в экономике, которые реализует целый ряд европейских государств, а также их объединение Евросоюз, а также целого набора санкций, которые действуют со стороны США»,— сказал пресс-секретарь российского президента.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предлагал выделить Украине €140 млрд из замороженных российских активов в качестве кредита. Это предложение поддержала Еврокомиссия и несколько других стран. Всего страны ЕС и G7 заморозили около €280 млрд активов России.

Лусине Баласян