Песков: указ об ускоренной приватизации госимущества принят из-за санкций ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал указ Владимира Путина об ускоренной приватизации федерального имущества. По его словам, документ был принят в ответ на враждебные действия Евросоюза и введенные США антироссийские санкции.

«Россия принимает те меры, которые считает необходимыми для обеспечения своих интересов»,— пояснил господин Песков на брифинге. Он подчеркнул, что РФ будет использовать весь возможный юридический инструментарий для собственной защиты.

Подписанный 30 сентября указ предусматривает ускоренный порядок реализации госимущества, включая внесение данных в государственные реестры и определение рыночной стоимости. Все этапы будут проходить в течение 10 дней с момента заключения договора. Опорным банком, отвечающим за проведение сделок от имени государства, указан Промсвязьбанк.