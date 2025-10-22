Бюджет Нижнего Новгорода 2025 года увеличили на 206 млн рублей в октябре

Гордума Нижнего Новгорода 22 октября рассмотрела и одобрила без обсуждений очередные поправки в городской бюджет на 2025 год. За решение единогласно проголосовали все присутствующие депутаты.

Фото: гордума Нижнего Новгорода

Как рассказал директор департамента финансов Юрий Мочалкин, доходы и расходы увеличивают на 206,3 млн руб. В доходной части 83,6 млн руб. составили собственные поступления, остальное — межбюджетные трансферты. С учетом изменений доходы составят 73,77 млрд руб., расходы — 77,47 млрд, дефицит останется прежним — почти 3,7 млрд руб.

Среди дополнительных расходов, в том числе, 683,8 млн руб. выделяют на строительство домов под расселение аварийного жилья; 302,6 млн руб. — на возмещение затрат по перевозке пассажиров МП «Нижегородское метро». 148,4 млн руб. направят АО «Теплоэнерго» в виде безвозмездного вклада в имущество предприятия.

Вместе с тем более 279 млн руб. на установку индивидуальных тепловых пунктов снимают с расходов из-за отзыва областной субсидии; 150 млн руб. с реконструкции дороги на дамбе Гребного канала переносят на 2026 год.

Еще на 120 млн руб. уменьшают расходы бюджета на модернизацию нижегородской станции аэрации. Как пояснили «Ъ-Приволжье» в мэрии, изменения связаны с тем, что работы на эту сумму провели по другой статье — в рамках инвестиционной программы «Нижегородского водоканала». Это монтаж полимерных укрытий для подводящих и отводящих каналов, по которым передаются стоки.

82,5 млн руб. снимают с соцподдержки граждан по линии МБУЗ «Молочная кухня» — на основании фактического числа получателей. Председатель комиссии по бюджету Марк Фельдман назвал это иллюстрацией демографической ямы и призвал делать прогноз по расходам более жестким.

Около 30 млн руб. снимают с переноса коммуникаций, попадающих в зону строительства канатной дороги. Как писал «Ъ-Приволжье», региональный минтранс в октябре на те же цели выделил 45 млн руб.

Ирина Швецова