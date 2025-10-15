Отзыв субсидии на нижегородские теплопункты пояснили оптимизацией расходов

Областные власти отозвали субсидию 2025 года на установку индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в Нижнем Новгороде в связи с оптимизацией расходов. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в пресс-службе регионального правительства 15 октября.

С указанной статьи снимают 277 млн руб. региональных средств. Как рассказали в правительстве, решение об отзыве субсидии принято «в связи с оптимизацией отдельных госрасходов, обусловленной параметрами бюджета в контексте макроэкономической ситуации и текущей кредитно-денежной политикой профильных ведомств, а также переносом на более поздние сроки ряда важных, но не первоочередных расходов».

Как писал «Ъ-Приволжье», средства были предусмотрены на ИТП в Канавинском и Московском районах. И. о. директора департамента жилья Сергей Самсонов сообщал, что теперь они запланированы областным министерством ЖКХ «на попозже», но насколько именно, пока неизвестно.

