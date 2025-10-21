Вонь отсюда

В думе Нижнего Новгорода планируют выехать на Нижегородскую станцию аэрации (НСА, очистные сооружения) и затем в лабораторию, чтобы разобраться в причинах неприятного канализационного запаха, регулярно накрывающего разные места города. На прошлой неделе депутат Марк Фельдман потребовал у администрации отчета о мерах и способах решения этой проблемы, на которую жалуются тысячи горожан. В комитете заксобрания по экологии, сравнив запах в городе с «ремонтом канализации в квартире», предложили нижегородцам дождаться завершения модернизации НСА. В областном правительстве уклончиво комментируют тему со смрадным запахом. По мнению экологов, губернатор мог бы сделать себе политический капитал, если бы открыто и честно объяснял гражданам проблематику решения зловонного вопроса.

Депутаты собрались посетить станцию аэрации и Дмитрия Сивохина

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Председатель комиссии гордумы по бюджету Марк Фельдман призвал коллег-депутатов вынести на пленарное заседание вопрос о канализационном запахе, от которого давно страдают жители Нижнего Новгорода. «Комиссия по экологии обязана внести этот вопрос на думу. Восемь тысяч нижегородцев подписали петицию (с просьбой решить эту проблему.— «Ъ»). Бумага — это, конечно, хорошо, а вот воздух плохой», — заметил депутат Фельдман. Он предложил, чтобы гордума на заседании 22 октября инициировала обсуждение, чтобы городская администрация доложила о причинах вони в городе, мерах и способах решения этой проблемы, хотя бы в краткосрочном горизонте.

Как выяснил «Ъ-Приволжье», в среду в гордуме этот вопрос отдельно обсуждаться не будет. Однако в четверг группа депутатов намерена выехать на Нижегородскую стацию аэрации, которая считается основной причиной распространения канализационных запахов. По словам Марка Фельдмана, также намечено посещение лаборатории, анализирующей состояние воздуха. А уже в ноябре планируется заслушать доклад гендиректора «Теплоэнерго» Дмитрия Сивохина, в чью зону ответственности входят водоканализационные системы водоканала вместе с НСА.

На очистных сооружениях Нижнего Новгорода завершается первый этап модернизации, сметная стоимость которого, по данным госзакупок, достигла уже 11,7 млрд руб.

Чтобы лучше контролировать эти работы, господин Сивохин даже перенес свой рабочий кабинет из офиса «Теплоэнерго» на станцию аэрации.

Ранее комитет нижегородского заксобрания по экологии по предложению экологов не стал обсуждать вопрос с источниками вони и ее устранением в Нижнем Новгороде. Председатель комитета Владислав Атмахов сравнил ситуацию в городе с засорением канализации в квартире:

«Вы вызываете мастера, и пока он разбирает и ремонтирует систему, запах дома остается? Вот и в Нижнем Новгороде происходит то же самое. Меняют старую систему, и хорошо, что нам выделили деньги»

«Минэкологии и правительство Нижегородской области делают все возможное, чтобы этот запах уменьшить. Но совсем его убрать на время ремонта невозможно, надо просто пережить этот период», — сообщил депутат. Он отрицал мнение о том, что экологический комитет устранился от народного контроля: областные парламентарии периодически лично мониторят ход реконструкции НСА.

«Пока она не закончится, запахи будут продолжаться. Нам обещают, что первый этап работ завершится в этом году. А второй этап реконструкции начнется в 2026 году. Будем смотреть поэтапно»,— заключил Владислав Атмахов. На вонь в Верхних Печерах «Ъ-Приволжье» пожаловались и некоторые работники аппарата заксобрания.

Зампред областного правительства по энергетике и ЖКХ Вячеслав Горев не стал обсуждать с «Ъ-Приволжье» меры по противодействию вони в Нижнем Новгороде, сообщив, что эта тема требует отдельной подготовки и обсуждения. На вопрос, почему последние годы проблема с канализационным запахом в Нижнем Новгороде обсуждается, но не решается, господин Горев возразил, что в его блоке был разработан «план мероприятий». «Он выполнен по всем запланированным позициям. И мы дальше продолжаем эту работу по тем мероприятиям, срок реализации которых еще не наступил. Невозможно реализовать огромное количество действий за один-два месяца», — сообщил Вячеслав Горев. Какие именно мероприятия и действия были выполнены, чиновник конкретизировать не стал, но дал понять, что источников неприятного запаха в городе несколько, в том числе и НСА.

Эколог Асхат Каюмов назвал очистные сооружения основным источником запаха. «Черные ассенизаторы», сливающие в канализацию жидкие отходы, количественно не могут накрыть вонью сразу два района города, полагает эксперт.

Хотя от их действий вонь в некоторых точках Нижнего Новгорода тоже присутствует, власти благоразумно начали создавать сеть приемных пунктов для стоков. Эколог рассказал, что руководство «Теплоэнерго» после заседания думской комиссии по экологии объяснило общественникам ситуацию с реконструкцией НСА и розой ветров: завершение модернизации очистных должно решить эту проблему.

«Сейчас главная задача — навести порядок на станции НСА, хотя это должны были сделать еще в декабре прошлого года. К сожалению, у нас в России не принято публично признавать проблемы и объяснять их людям. В результате возникает недоверие к власти. Весь город жаловался на вонь, а в нижегородском правительстве делали вид, что ничего не происходит. Хотя губернатор мог бы обратить это зловоние в свою пользу, пообещав строго контролировать ситуацию и регулярно через пресс-службу объясняя нижегородцам, что делается для решения проблемы. Его рейтинг тогда был бы выше небес. Тактика замалчивания ни к чему хорошему не приводит», — отметил Асхат Каюмов.

Сейчас количество жалоб на канализационные запахи, присылаемых горожанами в мониторинговый телеграм-канал, стало меньше. Если летом доходило до 250 жалоб в сутки, то теперь жители жалуются в среднем по сто раз. Отчасти это связано со сменой температурного режима и приходом холодов, подытожил эколог.

Роман Кряжев