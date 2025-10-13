Минтранс выделит 45 млн рублей на вынос сетей из-за канатной дороги через Оку

Министерство транспорта Нижегородской области предоставит ООО «Урбантех» 44,94 млн руб. субсидий на перенос и переустройство инженерных сетей и коммуникаций, попадающих в зону строительства канатной дороги через Оку. Согласно приказу ведомства, финансирование будет предоставлено из областного бюджета в 2025 году.

Как писал «Ъ-Приволжье», еще 31 млн руб. на эти же заложили в муниципальный бюджет Нижнего Новгорода на текущий год.

Строительство дороги от станции метро «Заречная» до проспекта Гагарина начали в августе 2025 года. Воздушная трасса длиной более 3 км с тремя станциями оценена в 5,2 млрд руб., больше половины инвестиций по концессии с областным правительством составил грант из средств бюджетного кредита.

Весной 2024 года в правительстве Нижегородской области оценивали подготовку участка для строительства в 540 млн руб., включая 240 млн руб. на переустройство сетей.

Галина Шамберина