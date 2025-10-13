Нижегородская мэрия намерена в октябре выделить «Теплоэнерго» 148 млн рублей

Мэрия Нижнего Новгорода намерена выделить АО «Теплоэнерго», к которому присоединили «Нижегородский водоканал», почти 148,4 млн руб. Эта поправка внесена в рамках октябрьских изменений в городской бюджет 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Средства направят в виде субсидии — безвозмездного вклада в имущество предприятия, не увеличивающего уставной капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году мэрия просила у правительства региона 5 млрд руб. на погашение долгов «Нижегородского водоканала», набранных прежним руководством предприятия. За 2024 и истекший период 2025 года предприятию безвозмездно уже выделили 3,5 млрд руб. и еще 3,5 млрд — в виде займа под небольшой процент.

Ирина Швецова