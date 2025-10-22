Песков: сроки саммита Путина и Трампа пока не определены

Сроки саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не определены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что встреча требует тщательной подготовки, на которую необходимо время.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Сроки не были определены. Это еще предстоит,— сказал господин Песков журналистам. — До этого необходима тщательная подготовка. На это необходимо время».

Западные СМИ 21 октября сообщили со ссылкой на «высокопоставленные источники» о «постановке на паузу» подготовки к саммиту президентов США и России. Накануне агентство Reuters не только анонсировало встречу Лаврова и Рубио, которым было поручено готовить саммит в Будапеште, но и называло его точную дату — 23 октября. Однако 21 октября телеканал CNN сообщил о том, что встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио «отложена». Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 22 октября сказал журналистам, что договоренностей о встрече Сергея Лаврова и Марко Рубио в Будапеште нет.

16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор. Он продлился около двух часов. По итогам беседы они договорились провести вторую в этом году личную встречу, ее местом выбрали Будапешт.

Анастасия Домбицкая