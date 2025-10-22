Telegraph: встречу Путина и Трампа отменили после разговора Лаврова и Рубио

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште не состоится, пишет The Telegraph. Причиной, как утверждает издание, стали разногласия, возникшие после телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.

По версии The Telegraph, во время беседы Сергей Лавров мог заявить, что Россия выступает против заморозки конфликта на текущей линии фронта. Это и вызвало разочарование американской стороны, считают в публикации.

Накануне CNN со ссылкой на источники писал, что встреча российского министра с госсекретарем США отложена из-за «разных ожиданий» по вопросу разрешения украинского кризиса. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, говорил, что нельзя отложить то, о чем еще не договорились. Представитель ведомства Мария Захарова называла сообщения СМИ о возможных переговорах господ Лаврова и Рубио «инфобалаганом».

Владимир Путин и Дональд Трамп договорились встретиться в Будапеште после телефонного разговора 16 октября. Точная дата саммита не определена, но стороны уже начали подготовку к нему. Президент США позднее уточнял, что примет точное решение о переговорах с российским коллегой через два дня.

