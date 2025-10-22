На Кубани в ближайшие двое суток ожидаются дожди и порывистый ветер

На Кубани в ближайшие двое суток, 23–24 октября, ожидается облачная погода с прояснениями и дожди от небольших до умеренных. Ночью и утром местами возможен туман, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 4–9 м/с. Днем 23 октября прогнозируются порывы до 10–12 м/с, а 24 октября — до 12–14 м/с.

Температура воздуха ночью 23 октября составит +3...8 градусов, на азовском побережье +5...10 градусов, 24 октября — +6...11 градусов. Днем 23 и 24 октября столбики термометров поднимутся до +13...18 градусов. В горных районах ночью ожидается от +4 градусов тепла до –1 градуса мороза, а днем — +3...8 градусов.

На черноморском побережье прогнозируется переменная облачность и небольшие осадки, днем в отдельных районах возможен умеренный дождь. Ветер восточного направления составит 6–11 м/с, большую часть времени местами будут отмечаться порывы 12–14 м/с, вечером 24 октября — до 15–18 м/с.

Температура ночью 23 октября составит +9...14 градусов, а 24 октября — +11...16 градусов, днем в ближайшие двое суток потеплеет до +15...20 градусов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что тепло в Краснодарский край этой осенью уже не вернется. Прогноз предоставил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Анна Гречко