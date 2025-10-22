Зеленский назвал «хорошим компромиссом» идею Трампа о заморозке по линии фронта

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение президента США Дональда Трампа заморозить конфликт по линии фронта «хорошим компромиссом». Об этом сообщают агентства Reuters и AFP. При этом украинский лидер усомнился в том, что Россия поддержит эту идею.

Дональд Трамп «предложил "остаться там, где мы находимся, и начать разговор», рассказал Владимир Зеленский журналистам во время визита в Осло. «Я думаю, что это был хороший компромисс, но я не уверен, что (президент России Владимир. — "Ъ") Путин поддержит его, и я сказал об этом президенту»,— подчеркнул он (цитата по AFP).

20 октября президент США Дональд Трамп высказался за прекращение боевых действий между Россией и Украиной на текущей линии соприкосновения. Он отмечал, что дальнейшие переговоры о границах будут сложными. При этом агентство Reuters сообщало, что Дональд Трамп не поддержал требование России передать ей весь Донбасс. Сам Дональд Трамп говорил, что не обсуждал на переговорах с Владимиром Зеленским полную передачу Донбасса России.

Встреча лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского прошла в США 18 октября и длилась 2,5 часа. СМИ сообщали, что переговоры были «напряженными» и эмоциональными. Axios со ссылкой на источники сообщал, что Дональд Трамп был жестким и сделал несколько резких заявлений. Украинский источник сообщал AFP, что на встрече американский лидер пытался вынудить Владимира Зеленского отказаться от Донбасса в пользу России.

Анастасия Домбицкая