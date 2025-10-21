На Будапешт нагоняют туману

Западные СМИ 21 октября сообщили со ссылкой на «высокопоставленные источники» о «постановке на паузу» подготовки к саммиту президентов США и России. Якобы в связи с этим не состоится на этой неделе и ожидавшаяся встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Ранее телеканал CNN высказал мнение, что замедление переговорного процесса связано с «разными ожиданиями» сторон и якобы занятой Москвой «максималистской позицией». Однако глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг это утверждение. На фоне разгорающейся информационной войны вокруг саммита в Будапеште Москва настаивает, что решение по Украине не может быть сведено к замораживанию конфликта, а должно включать развязки по территориальным вопросам.

Фото: Fazry Ismail / EPA / ТАСС По утверждению британской газеты The Financial Times, госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров могут встретиться 30 октября в Будапеште. Российская сторона эту информацию не подтверждала

О новом драматичном повороте на пути к реализации достигнутой 18 октября договоренности президентов Путина и Трампа провести в ближайшие недели саммит в Будапеште сообщил во вторник вечером журналист телеканала NBC News Гарретт Хейк со ссылкой на неназванного представителя администрации США. «Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил о том, что на данный момент планирование саммита Трампа и Путина в Будапеште стоит на паузе»,— написал Гарретт Хейк в соцсети. По информации журналиста, несмотря на то что состоявшийся 20 октября телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио был продуктивным, президент Трамп пока не чувствует готовности сторон к продвижению в вопросе урегулирования.

Появление сенсационной новости корреспондента NBC совпало с публикацией портала Axios, сообщившего о том, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели «продуктивный разговор», но необходимости в их личной встрече Вашингтон не видит.

Накануне агентство Reuters не только анонсировало встречу Лаврова и Рубио, которым было поручено готовить саммит в Будапеште, но и называло его точную дату — 23 октября. Однако уже утром во вторник, 21 октября, информационная погода вокруг саммита в Будапеште стала портиться. Это произошло после того, как телеканал CNN сообщил о том, что встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио «отложена», объяснив это тем, что стороны пока не договорились о возможных условиях завершения конфликта на Украине.

В связи с этим телеканал высказал предположение, что «надежды президента США Дональда Трампа на скорую встречу с президентом России Владимиром Путиным могут рухнуть».

В Москве утечка CNN вызвала бурную реакцию и была расценена как игра одного из мировых СМИ против саммита в Будапеште. «Нельзя отложить то, о чем не было договоренности. То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта»,— заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Именно потому, что значимость такого мероприятия высока, оно требует подготовки. И этим мы занимаемся, вчера этому был посвящен телефонный разговор министра с госсекретарем»,— добавил господин Рябков.

Отреагировал на сообщение CNN и лично глава МИД РФ Сергей Лавров, выразивший удивление по поводу новости о возникших сомнениях в возможности проведения саммита в Будапеште после его телефонного разговора с госсекретарем Рубио, состоявшегося 20 октября. «Нечистоплотность многих средств информации на Западе хорошо известна, CNN тоже этим славятся»,— пояснил Сергей Лавров, добавив, что зарубежные СМИ в целом тяготеют не к аналитической работе, а к «простеньким лозунгам», которые «вдалбливаются» читателям.

Наибольшее раздражение и неприятие Москвы, судя по всему, вызвал тезис CNN о том, что якобы российская сторона «недостаточно продвинулась дальше своего максималистского курса», поэтому Рубио вряд ли будет рекомендовать президенту Трампу встречаться с президентом Путиным в Будапеште.

Помимо Смоленской площади с отдельным разъяснением выступили и в Кремле. «Нужна подготовка саммита, серьезная подготовка. Вы слышали заявления и американской стороны, и нашей, что на это может потребоваться время. Поэтому здесь каких-то точных сроков обозначено изначально не было»,— заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Уже после всех российских разъяснений и опровержений в воображаемую игру западных СМИ «Угадай дату встречи» включилась британская газета Financial Times. Со ссылкой на некий неназванный источник в германском правительстве газета сообщила, что Сергей Лавров и Марко Рубио якобы пообщаются с глазу на глаз 30 октября в Будапеште.

Обращает на себя внимание, что еще накануне ничего не предвещало внезапно налетевшей во вторник информационной бури. Официальные заявление дипломатических ведомств двух стран, сделанные по итогам состоявшегося 20 октября телефонного разговора Лаврова и Рубио, были выдержаны в спокойных тонах и резко контрастировали с публикациями о том, что подготовка к встрече поставлена на паузу, появившимися на следующий день.

«Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом»,— сообщили в МИД РФ.

В схожем ключе оценили телефонный разговор глав дипломатических ведомств двух стран и в Госдепе США. «Госсекретарь отметил важность предстоящих контактов. Это возможность сотрудничества Москвы и Вашингтона ради продвижения устойчивого решения российско-украинского конфликта в соответствии с виденьем президента Дональда Трампа»,— заявили в американском дипломатическом ведомстве.

Демонстрируемое обеими сторонами нежелание спешить с проведением саммита в Будапеште, судя по всему, связано с необходимостью выйти на общее российско-американское решение, которое не будет сводиться исключительно к договоренности о немедленном прекращении огня и не обойдет стороной территориальные вопросы.

Однако поиск российской и американской сторонами формулы украинского урегулирования осложняет позиция Киева и его европейских союзников.

Уже после телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным и визита Владимира Зеленского в Вашингтон президент Украины, пообщавшись с европейскими лидерами, отверг возможность территориальных уступок России (см. “Ъ” от 21 октября). Как сообщило 21 октября издание Politico, страны ЕС также не хотят, чтобы Украина уступала территории России, как, по некоторым сообщениям, требовал на встрече с Зеленским в Белом доме Дональд Трамп.

Еще один нерешенный вопрос связан с тем, удастся ли сохранить двусторонний формат предполагаемого саммита в Будапеште, учитывая, что ряд лидеров стран ЕС продолжают лоббировать свое участие в планируемой встрече президентов Путина и Трампа. Комментируя эту информацию издания Politico, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не стал расставлять точки над i, указав на то, что говорить об участии в саммите в Будапеште кого-либо из стран ЕС пока преждевременно.

Сергей Строкань