AFP: Трамп пытался вынудить Зеленского отказаться от Донбасса в пользу России

Президент США Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского с целью добиться отказа Украины от Донбасса, сообщил AFP высокопоставленный украинский чиновник. Собеседник агентства назвал переговоры лидеров Украины и США «напряженными и нелегкими».

Фото: Al Drago / Reuters Фото: Al Drago / Reuters

«Да, это правда»,— сказал чиновник в ответ на вопрос AFP о том, призывал ли Дональд Трамп вывести войска с земель, которые находятся под контролем Украины.

Собеседник агентства считает, что попытки прекратить конфликт дипломатическим путем «затягиваются», а стороны «ходят по кругу».

Анастасия Домбицкая