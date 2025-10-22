Эксперт DOGMA: новый ориентир в девелопменте — тренд на ЗОЖ и экологичность

В современном мире все больше людей стараются вести здоровый образ жизни и экологичный быт. По словам заместителя коммерческого директора федерального девелопера DOGMA Марии Могилевцевой-Головиной, именно эти тенденции становятся ключевыми ориентирами для застройщиков в формировании благоприятной среды.

Как рассказала Мария Могилевцева-Головина, компания провела опрос среди жителей одного из микрорайонов девелопера, чтобы лучше выявить потребности населения. Результаты показали, что 97% опрошенных ведут активный образ жизни и следят за здоровьем. Для них важны зоны воркаута, велосипедные и беговые дорожки, площадки для баскетбола и групповых занятий. Что особенно важно и приятно — 50% респондентов пользуются всеми этими элементами благоустройства проекта на регулярной основе.

По словам эксперта, такие данные говорят о том, что компании должны создавать условия, где спорт и забота о себе станут частью повседневной жизни. В жилых комплексах DOGMA для этого предусмотрены фитнес-центры, медицинские клиники и различные спортивные объекты. Также комьюнити-центр регулярно проводит групповые тренировки на свежем воздухе с профессиональными инструкторами.

По мнению Марии Могилевцевой-Головиной, современные тренды в девелопменте включают не только спорт, но и различные решения для создания микроклимата. Это, в первую очередь, зеленые зоны и водные объекты. Ярким примером сочетания такого благоустройства стал сухой фонтан в ЖК «Самолет», территория которого сочетает зону отдыха, прогулочную площадь и велодорожку.

«Согласно нашему опросу, 92% жителей считают этот объект полезным для отдыха в жару, а 96% отмечают его положительное влияние на микроклимат квартала. Это одна из любимых точек притяжения в ЖК»,— отметила Мария Могилевцева-Головина.

Современные тренды в девелопменте включают не только спорт и благоустройство, но и экологичные технологии. Энергоэффективные дома, продуманная система отопления и цифровизация сервисов создают комфортное и экологичное жилье. Эксперт компании подчеркнула, что многие жители предпочитают онлайн-квитанции, так как это экономит ресурсы и упрощают взаимодействие с управляющей компанией.

Помимо этого, концепция «город в городе», дворы без машин и благоустроенные прогулочные зоны формируют современную городскую среду, в которой можно вести активный и экологичный образ жизни.

«Комплексный подход к планированию позволяет району быть самодостаточным — все необходимое находится в шаговой доступности. Это снижает потребность в ежедневных поездках на автомобиле, экономит время, а также способствует сокращению выбросов парниковых газов, создавая более экологичную среду»,— подытожила Мария Могилевцева-Головина.

