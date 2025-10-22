Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков о саммите в Будапеште, закрытой ноте по Украине и встрече G20 в ЮАР

Путин не поедет на саммит G20 в ЮАР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга ответил на вопросы журналистов. Его главные заявления — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О российско-американском саммите

  • Для встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нужна тщательная подготовка.
  • Новостей о проведении саммита России и США в Будапеште пока нет, сплетни и пересуды не имеют отношения к действительности.
  • Новый разговор президента Путина с премьер-министром Венгрии Орбаном в рамках подготовки саммита РФ-США пока не планируется.

О закрытой ноте («non-paper») по Украине

  • Россия много раз излагала свою позицию по Украине, элементы ее «четко сформулированы».

О российско-арабском саммите

  • Понимания по срокам проведения российско-арабского саммита пока нет, однако с проведением мероприятия Россия тянуть не будет.

О саммите G20

  • Президент Путин не будет лично участвовать в ноябрьском саммите G20 в ЮАР, но Россия будет представлена на достойном уровне.

О спорте

  • Россия разочарована недопуском российских лыжников к отбору на Олимпиаду.
  • РФ надо продолжать отстаивать интересы российских спортсменов.

О планах президента

  • У президента сегодня запланировано мероприятие по линии Генерального штаба.

