Песков о саммите в Будапеште, закрытой ноте по Украине и встрече G20 в ЮАР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга ответил на вопросы журналистов. Его главные заявления — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О российско-американском саммите

Для встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нужна тщательная подготовка.

Новостей о проведении саммита России и США в Будапеште пока нет, сплетни и пересуды не имеют отношения к действительности.

Новый разговор президента Путина с премьер-министром Венгрии Орбаном в рамках подготовки саммита РФ-США пока не планируется.

О закрытой ноте («non-paper») по Украине

Россия много раз излагала свою позицию по Украине, элементы ее «четко сформулированы».

О российско-арабском саммите

Понимания по срокам проведения российско-арабского саммита пока нет, однако с проведением мероприятия Россия тянуть не будет.

О саммите G20

Президент Путин не будет лично участвовать в ноябрьском саммите G20 в ЮАР, но Россия будет представлена на достойном уровне.

О спорте

Россия разочарована недопуском российских лыжников к отбору на Олимпиаду.

РФ надо продолжать отстаивать интересы российских спортсменов.

О планах президента