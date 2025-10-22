Песков о саммите в Будапеште, закрытой ноте по Украине и встрече G20 в ЮАР
Путин не поедет на саммит G20 в ЮАР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга ответил на вопросы журналистов. Его главные заявления — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О российско-американском саммите
- Для встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нужна тщательная подготовка.
- Новостей о проведении саммита России и США в Будапеште пока нет, сплетни и пересуды не имеют отношения к действительности.
- Новый разговор президента Путина с премьер-министром Венгрии Орбаном в рамках подготовки саммита РФ-США пока не планируется.
О закрытой ноте («non-paper») по Украине
- Россия много раз излагала свою позицию по Украине, элементы ее «четко сформулированы».
О российско-арабском саммите
- Понимания по срокам проведения российско-арабского саммита пока нет, однако с проведением мероприятия Россия тянуть не будет.
О саммите G20
- Президент Путин не будет лично участвовать в ноябрьском саммите G20 в ЮАР, но Россия будет представлена на достойном уровне.
О спорте
- Россия разочарована недопуском российских лыжников к отбору на Олимпиаду.
- РФ надо продолжать отстаивать интересы российских спортсменов.
О планах президента
- У президента сегодня запланировано мероприятие по линии Генерального штаба.