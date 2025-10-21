Полная лыжа

Россия, видимо, лишилась последнего шанса получить достаточно солидное представительство на зимней Олимпиаде 2026 года. Его отняла отвечающая за гигантский и всегда приносивший отечественной команде много медалей пласт олимпийской программы Международная федерация лыжных видов спорта. Она вслед за большинством других структур вопреки рекомендациям Международного олимпийского комитета отказалась санкционировать допуск россиян на соревнования в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) после состоявшегося 21 октября заседания Совета FIS опубликовала короткое заявление, посвященное спортсменам из России и Белоруссии. В нем сказано, что члены ключевого исполнительного органа структуры проголосовали против их выступления в статусе нейтральных атлетов в квалификационных соревнованиях к ближайшей зимней Олимпиаде. Ее в феврале 2026 года примут Милан и Кортина-д’Ампеццо. FIS в этом заявлении напоминала о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) возможность такого выступления допустил, но с оговоркой, что ответственность за принятие решений все равно лежит на федерациях.

Эта новость выглядит крайне неприятной для российского спорта, поскольку, по сути, именно от структуры, ее обнародовавшей, зависело, насколько масштаб участия России в зимней Олимпиаде будет отличаться от масштаба ее участия в Олимпиаде летней, состоявшейся в Париже в прошлом году. А он был удивительно скромным — всего 15 спортсменов, которым досталась одна медаль — серебро теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. За 16 видов спорта, значащихся в программе итальянских Олимпийских игр, отвечают восемь международных федераций. Практически все они, в отличие от летних, до сих упорно отказываются смягчать введенные в отношении российских спортсменов еще в 2022 году, после начала военной спецоперации на Украине, санкции и придерживаются жесткой «изоляционной» стратегии, не разрешая им соревноваться в своих турнирах.

К середине осени семь определились со своей позицией по поводу допуска россиян на Олимпиаду. Из восьми федераций проголосовали за него всего две. Это Международная федерация ски-альпинизма (ISMF), олимпийский дебютант, и Международный союз конькобежцев (ISU), который помимо фигурного катания контролирует еще два вида — конькобежный спорт и шорт-трек. Но даже они свели российское участие в Олимпиаде к минимуму. Например, возможность отобраться на нее получили и реализовали лишь два фигуриста — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Однако и они не смогут перед ней соревноваться в топовых международных турнирах.

И если Гуменник и особенно Петросян считаются реальными претендентами на олимпийские награды, то среди подключившихся к квалификации конькобежцев и специалистов по шорт-треку очень высоко котирующихся спортсменов нет.

При этом четыре федерации — Международная федерация хоккея (IIHF), Международный союз биатлонистов (IBU), Международная федерация санного спорта (FIL) и Международная федерация бобслея и скелетона (IBFS) — отказали россиянам в допуске. А Всемирной федерации керлинга (WCF) оказалось вообще не обязательно объявлять о своей позиции, поскольку в ее ведении, как и в ведении IIHF, находится командный вид. МОК же, следуя примененному в Париже принципу, сохранил запрет на участие в Олимпиаде российских команд.

Таким образом, FIS оставалась последним шансом России получить по-настоящему достойное олимпийское представительство и показать на ней достойные результаты. Это структура-гигант, охватывающая огромную часть олимпийской программы, шесть видов спорта — лыжные гонки, горные лыжи, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина, фристайл и сноуборд. Причем этот пласт всегда приносил России множество ценных призов. О его роли идеально рассказывают показатели сборной России на предыдущей зимней Олимпиаде, прошедшей в Пекине в феврале 2022 года, перед введением санкционного режима. В сумме она завоевала 32 награды, а половина из них пришлась на виды, входящие в сферу ответственности FIS.

Лыжные гонки вообще превратились в наиболее успешный для российской команды вид. В них она выиграла по четыре золота и серебра и три бронзы. Главным российским героем той Олимпиады был именно лыжник: Александр Большунов стал трехкратным чемпионом. Но награды доставались и фристайлистам, и сноубордистам, и прыгунам с трамплина. Большинство российских звезд, включая Большунова, в период изоляции карьеры не завершили, продолжая состязаться на внутренних турнирах.

Перед заседанием Совета FIS можно было обнаружить благоприятные для России признаки. Сама федерация время от времени признавалась, что отсутствие на соревнованиях российских звезд сказывается на их востребованности у публики и приводит к финансовым потерям, а ее президент Юхан Элиаш, баллотировавшийся весной на пост главы МОК, во время предвыборной кампании подчеркивал, что происхождение атлета не должно служить причиной для его отстранения от международных соревнований. Несколько дней назад стало известно о том, что FIS даже разослала во все национальные ассоциации, являющиеся ее членами, опросник. В документе содержалось и указание на заложенные в уставе организации «ценности».

В частности, в нем говорилось, что FIS в своей деятельности должна быть «политически нейтральной» и создавать такие условия, чтобы атлеты не превращались в «орудия в достижении политических целей».

Комментируя, почему эти ценности были все-таки проигнорированы Советом FIS, и AP, и специализированные лыжные медиаресурсы вроде proxcskiing.com высказывают одну и ту же версию. В тех видах, которые курирует эта федерация, ведущие роли принадлежат североевропейским странам — таким как Норвегия, Швеция, Финляндия. А именно они традиционно придерживаются наиболее жесткой линии в отношении российских спортсменов, настаивая на сохранении санкций. Норвежские и шведские функционеры осенью вообще давали понять, что в случае допуска конкурентов могут бойкотировать соревнования.

О том, какой будет реакция на случившееся российской стороны, догадаться было несложно. Ассоциация лыжных видов спорта России выразила «глубокое разочарование» в связи с решением Совета FIS, назвав его «продолжающим дискриминационную политику в отношении наших спортсменов, противоречащую основополагающему принципу политического нейтралитета, закрепленному в уставе федерации». А еще она пообещала применить «все доступные средства, чтобы гарантировать, что спортсмены не будут наказаны по политическим причинам, не зависящим от них, в том числе путем обращения в судебные инстанции».

Пример очень эффективного использования такого механизма чрезвычайно свеж. Накануне заседания Совета FIS апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона, рассмотрев жалобу Федерации бобслея России, объявил о «частичной» отмене введенного конгрессом структуры запрета на участие спортсменов из России в международных соревнованиях. Впрочем, в распоряжении IBFS и остальных федераций есть куча инструментов, чтобы если не остановить, то по крайней мере затормозить российское возвращение так, чтобы оно не пришлось на Олимпиаду.

Алексей Доспехов