Песков не раскрыл, передавала ли Россия секретную ноту с условиями мира США

Российская сторона неоднократно излагала свою позицию по мирному урегулированию на Украине, ее элементы «весьма четко сформулированы». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на просьбу подтвердить передачу закрытой дипломатической ноты американцам с российским видением условий мира на Украине, о которой ранее сообщало агентство Reuters.

«Россия это делала неоднократно,— заявил представитель Кремля. — Элементы нашей позиции хорошо всем известны. Они весьма четко сформулированы нашим президентом, их хорошо знают».

Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее сегодня заявил, что не может подтвердить информацию об обмене закрытыми дипломатическими нотами в формате non-peper между Россией и США. При этом он не конкретизировал, передавала ли Россия со своей стороны какие-либо документы американской стороне.

О том, что Россия якобы направила американцам закрытую дипломатическую ноту с условиями для заключения мирного соглашения по Украине, накануне сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников. По данным агентства, в документе Москва вновь подтвердила требование об установлении контроля над всей территорией ДНР и ЛНР. По словам одного из источников, такая позиция России фактически противоречит текущему курсу президента США Дональда Трампа. Он, в свою очередь, выступает за заморозку линии фронта на существующих позициях.

Анастасия Домбицкая