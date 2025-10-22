АвтоВАЗ отзывает 8,2 тыс. Lada X-ray

АвтоВАЗ отзывает 8209 Lada X-ray, выпущенных с 8 октября 2021-го по 29 апреля 2025 года. Отзыв проведут для установки систем вызова оперативных экстренных служб (СВЭОС), сообщил Росстандарт.

Автомобили должны быть дооснащены устройством или системой вызова экстренных служб до 31 декабря 2027 года. Все работы будут бесплатными для владельцев автомобилей, уточнило ведомство.

В сентябре АвтоВАЗ объявил об отзыве около 23 тыс. машин Lada, проданных в 2021–2024 годах, из-за отсутствия необходимых блоков управления системами безопасности. Производственный план концерна на 2025 год подразумевал выпуск 500 тыс. автомобилей, но к сентябрю он был сокращен до 300 тыс. машин.

О проблемах с другими машинами концерна — в материале «Ъ FM» «Lada Vesta лишила управления».