АвтоВАЗ отзывает почти 23 тыс. Lada из-за проблем с системой безопасности

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ объявил об отзыве около 23 тыс. машин Lada, реализованных в 2021-2024 годах, из-за отсутствия необходимых блоков управления системами безопасности. Об этом сообщил Росстандарт.

Под отзыв попали более 14 тыс. автомобилей Lada Travel, проданных с октября 2021 года по ноябрь 2023-го. Причиной стала недостающая электронная система вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Кроме того, будут отозваны свыше 8,9 тыс. внедорожников Lada Niva Legend, реализованных в период с 31 октября 2021 года по 2 мая 2024-го. В этих машинах отсутствуют не только блоки СВЭОС, но и блоки управления системой надувных подушек безопасности.

Автопроизводитель пообещал бесплатно установить все необходимые блоки на автомобили, подпадающие под отзыв. Владельцам сообщат об этом письмом или по телефону. При этом автовладельцы могут самостоятельно проверить, входит ли их машина в список, сопоставив VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта или воспользовавшись сервисом на Auto.ru.

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» позволяет экстренным службам быстрее находить пострадавших, используя покрытие всех федеральных сотовых операторов и возможность передачи сигналов даже при слабом уровне связи.