АвтоВАЗ к концу года планирует выпустить 300 тыс. машин

АвтоВАЗ ожидает, что по итогам 2025 года объем производства автомобилей составит около 300 тыс. штук. В 2024 году компания произвела более 500 тыс. машин.

«С учетом уже работы завода в Санкт-Петербурге мы точно произведем больше 300 тысяч автомобилей. Насколько будет больше - покажет концовка этого года. Сейчас рынок начал раскачиваться, поэтому плюс-минус 10%»,— сказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Изначальный производственный план АвтоВАЗа на 2025 год подразумевал выпуск 500 тыс. автомобилей. В июне Максим Соколов сообщил об изменении планов из-за падения российского авторынка на 30-40%.

