Lada Vesta лишила управления

В России зафиксирована первая авария Lada Vesta из-за блокировки руля. Машина несколько раз перевернулась, подушки безопасности не сработали, в итоге водитель получила серьезные травмы позвоночника. При этом АвтоВАЗ ранее официально признавал проблему. Но отзывную кампанию объявлять не стал: производитель предложил лишь бесплатную проверку версии прошивки и при необходимости — ее обновление. Правда, проблему это не решает, рассказали “Ъ FM” владельцы таких машин. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

То, что у Lada Vesta есть проблемы с рулем, в Сети активно обсуждалось всего несколько месяцев назад. В соцсетях много видео, подтверждающих, что он блокируется прямо на ходу. 18 сентября во Владимирской области Наталья на «годовалом» автомобиле отвезла ребенка в школу и возвращалась по знакомому маршруту домой. Внезапно на небольшом повороте руль перестал работать. Машина на полном ходу съехала на обочину и несколько раз перевернулась: у легковушки смят кузов и разбиты стекла. Сейчас юристы и родственники Натальи собирают документы для подачи иска к АвтоВАЗу, рассказал Александр Шумский, который ведет это дело: «На сегодняшний день машина ждет экспертизы. Пока у нас состоялся первый контакт с производителем, они все проверяют, смотрят. Дорога была сухой, дождь не шел, то есть нет никаких оснований, почему бы вдруг водитель не справилась с управлением.

Ну и самое главное: АвтоВАЗ признает, что есть проблема блокирования руля, это часто происходит.

Дело в том, что не каждый водитель на ходу догадается заново завести автомобиль. Наталья же ехала со скоростью 80 км/ч. Более того, машины неперепрошитые, и, чтобы запустить двигатель, нужно пять секунд подождать. На ходу, когда руль заблокировался, если человек на обочине, даже ас может с этим не справиться».

Как объясняет производитель, обновленная версия ПО полностью убирает пятисекундный интервал и позволяет запустить двигатель сразу после остановки. Все опрошенные “Ъ FM” водители оставили этот пункт без комментариев... Тем более мгновенная остановка на скорости 80 км/ч невозможна. Даже на сухом асфальте тормозной путь составит около 40 м. Кроме проблем с рулевым управлением, владельцы Lada Vesta также часто жалуются на неисправность световых приборов. Но вот житель Клина Иван и вовсе собрал всё комбо: его машине год, и между первым обращением к дилеру после блокировки руля и вторым с аналогичной проблемой прошло меньше двух недель, рассказал он: «Я эвакуатор вызывал четыре часа, чтобы нас доставили до сервиса. Там нам объявили, что нужно ждать три месяца, чтобы протестировать машину. Приемщик посмотрел документы и, по его словам, вообще не факт, что нам ее делали. На машине глюк, помимо руля, там по электрике полный кошмар. Система пишет, что освещение неисправно, хотя все лампочки работают.

Машину выключаешь, заводишь — ошибка слетает. Мне объявили, что рулевая рейка и гидроусилитель руля целиком под замену. Первую мы меняем, поскольку производитель заявляет, что это негарантийный случай».

Проблемы встречаются не только у машин АвтоВАЗа, но вопрос не столько в самой поломке, указал автоюрист Александр Шумский: «Мы хотим подтвердить, что это именно производственный недостаток, а я знаю депутатов Госдумы, которые хотят подключиться к этому вопросу, потому что это ненормально, это дискредитирует нашу автомобильную промышленность. Как же так? Мы подвергаем опасности людей, при этом запрещая или вводя какие-то безумные пошлины на иностранные машины. Но нельзя подводить людей под такие истории».

Только за этот год АвтоВАЗ по разным причинам объявил четыре отзывных кампании по разным моделям Lada. Автоконцерну необходимо более строго следить за качеством, уверен считает адвокат Сергей Радько: «Даже если удастся уличить производителя в проблемах, уверен, что он отношения ни к своей продукции, ни к своим потребителям не изменит.

Правильно было бы изъять с конвейера АвтоВАЗа несколько машин разных марок из различных партий и проверить на наличие данного и других дефектов. Я думаю, что если это сделать, то мы много нового узнаем про эту продукцию».

Между тем Lada Vesta — одна из моделей, которые Минпромторг одобрил для работы в такси.

Екатерина Вихарева