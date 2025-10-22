На «Роза Хутор» появилась «Интерактивная карта регионов России»

Шедевр декоративно-прикладного и цифрового искусства от лаборатории MARMA Фонда Росконгресс представлен в этнопарке «Моя Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Розы Хутор Фото: пресс-служба Розы Хутор

Расположенный на курорте «Роза Хутор» этнографический центр объединяет культуру и традиции, историю и открытия, образование и развлечения. На площади более трех гектаров расположено 11 архитектурных макетов регионов страны с музейными и выставочными пространствами.

«Этнопарк "Моя Россия" курорта "Роза Хутор" не зря называется интерактивным. В нем можно познакомиться с историей, традициями, культурой российских регионов и, благодаря мастер-классам и дегустациям, погрузиться в историческую атмосферу. Например, освоить стрельбу из славянского лука на Стрелецком дворе или узнать секреты иконописи и изготовления маканых свечей. "Интерактивная карта регионов России" от лаборатории MARMA гармонично дополнит экспозицию этнопарка. Благодаря ей гости смогут из одной точки совершать виртуальные путешествия по всем 89 субъектам страны»,— отметила управляющий этнопарком «Моя Россия» Елена Дегтярева.

«Интерактивная карта регионов России» — современный технологичный способ познакомить посетителей с нашей огромной страной. Гости этнопарка погрузятся в атмосферу истории и традиций, а также увидят, какие возможности предлагают регионы сегодня.

«Размещение "Интерактивной карты регионов России" в этнопарке "Моя Россия" — важный шаг для развития нашего проекта, цель которого — продемонстрировать широкой аудитории богатство исторического и культурного наследия, туристический и экономический потенциал каждого региона, побудить молодежь к изучению родной страны. Мы уверены, что карта разнообразит интерактивный опыт посетителей этнопарка. Гости смогут не только познакомиться с традициями, но также узнать о современных достижениях и возможностях регионов»,— подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

«Интерактивная карта регионов России» — шедевр декоративно-прикладного и цифрового искусства. Она создана благодаря сотрудничеству лаборатории актуальных технологий MARMA Фонда Росконгресс с Правительством Чувашской Республики. Дизайн интерактивной карты в точности повторяет «Вышитую карту России» — проект Чувашии, на которой каждый регион оформлен своим традиционным узором.

«Уверена, что "Интерактивная карта регионов России" в этнопарке "Моя Россия" курорта "Роза Хутор" станет одной из самых ярких и привлекательных точек. Она создана на основе вышитой карты России, которая рождена и хранится в Чувашии. Рады, что благодаря сотрудничеству с Росконгрессом и лабораторией MARMA о нашем проекте узнаёт вся страна. Традиционная вышивка прекрасна сама по себе, но современные технологии усиливают эффект, масштабно представляя всю красоту, разнообразие и одновременно духовное единство народов нашей многонациональной страны. Главное — они создают новые возможности для продвижения идей и смыслов нашей традиционной культуры»,— прокомментировала министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова.

Чтобы передать красоту и разнообразие народной вышивки, мастера цифровой графики вручную отрисовали все ее фрагменты для интерактивной версии карты. Они бережно сохранили оригинальную структуру каждого стежка, визуальные особенности нитей, других материалов. Совершить виртуальное путешествие по России карта позволяет благодаря интерактивному слою. Наведя камеру смартфона на любой из 89 регионов, можно посмотреть ролик о региональных брендах и предприятиях, богатстве природных ресурсов, исторических и культурных ценностях, туристическом и инвестиционном потенциале.

В процессе работы над интерактивной картой специалисты лаборатории MARMA собрали материалы для создания 89 видеовизиток и 178 видеороликов, позволяющих зрителю составить представление о каждом регионе. Для доступа к видеоматериалам используется единый QR-код.

Увидеть необычную интерактивную карту в этнопарке «Моя Россия» курорта «Роза Хутор» можно ежедневно с 10:00 до 21:00.

https://rosakhutor.ru/