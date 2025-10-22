Сийярто: Венгрия не будет арестовывать Путина по ордеру МУС

Венгрия не будет арестовывать президента России Владимира Путина по решению Международного уголовного суда (МУС), если он приедет в страну. Об этом заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто в интервью CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Фото: Marton Monus / Reuters Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Фото: Marton Monus / Reuters

«Что касается МУС, президент Путин летом был в США, и его не арестовывали. Если он приедет в Венгрию, он тоже не будет арестован»,— сказал господин Сийярто (цитата по ТАСС). Он отметил, что если страны Евросоюза попытаются помешать российскому президенту прилететь в Венгрию, «это означает, что они не хотят мира».

МУС добивается ареста Владимира Путина с марта 2023 года. В мае этого года Венгрия одобрила законопроект о выходе из состава суда, однако она по-прежнему обязана соблюдать положения Римского статута — основополагающего документа МУС. В МИД Германии заявили, что в случае визита российского президента в Венгрию Будапешт будет обязан обратиться в Международный суд, как того требуют взятые им обязательства.

16 октября президент США Дональд Трамп переговорил по телефону с Владимиром Путиным. Главы двух государств условились встретиться в ближайшие две недели в Будапеште. Российская и венгерская стороны заявили о начале подготовки саммита России и США. Вчера господин Трамп сказал, что окончательное решение по встрече пока не принято.

Подробности — в материале «Ъ» «На Будапешт нагоняют туману».