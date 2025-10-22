Археологи нашли под Сочи жилище эпохи палеолита

Международная экспедиция обнаружила в гроте Ахцу под Сочи артефакты каменного века. Работы проводились в рамках второго полевого сезона с участием специалистов Института истории материальной культуры РАН, Цзилиньского университета из Китая и Субтропического научного центра РАН, сообщила пресс-служба СНЦ РАН.

Исследования показали, что грот Ахцу служил местом круглогодичного обитания древних людей. Это отличает его от большинства кавказских пещер, которые использовались сезонно. Жилище было сухим, освещенным и располагалось рядом с водой, что делало его удобным для проживания.

Найденные артефакты охватывают период от палеолита и мезолита до бронзового века — времени дольменной культуры Черноморья. Эти данные позволяют переосмыслить историю заселения региона.

Каменные орудия, костные остатки и образцы грунта направят в лаборатории для исследования. Возраст находок уточнят методом оптически стимулированной люминесценции. Раскоп законсервировали до следующего сезона для защиты от эрозии и природных воздействий.

«Ъ-Сочи» писал, что археологи ранее сообщали о редкой находке в Большом Сочи — на одном из дольменов в бассейне реки Цусхвадж они выявили барельеф с тремя танцующими фигурами, напоминающими исполнителей кавказской лезгинки. Изображения, выполненные на фасадной плите составного дольмена группы Чумаки, были зафиксированы специалистами Субтропического научного центра РАН и Адыгейского института гуманитарных исследований в рамках создания реестра мегалитов региона.

Мария Удовик