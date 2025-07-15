Исследователи обнаружили на дольмене в Сочи барельеф с танцующими фигурами

Археологи обнаружили уникальную барельефную композицию с тремя танцующими фигурами на дольмене в Большом Сочи, изображение которых напоминает кавказскую лезгинку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего сектором историко-культурного наследия лаборатории Андрея Кизилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Барельефные петроглифы нанесены на фасадной плите составного дольмена группы Чумаки в бассейне реки Цусхвадж Лазаревского района. Композиция состоит из трех антропоморфных фигур в танце. Два крайних персонажа изображены в зеркальных позах — одна рука протянута к центральной фигуре, другая согнута в локте и опущена вниз. Центральная фигура показана с опущенными руками.

Находку обнаружили младший научный сотрудник Субтропического научного центра РАН Константин Глазов и научный сотрудник Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований имени Т. М. Керашева Михаил Кудин. Работы велись в рамках создания реестра дольменов Большого Сочи к 2026 году.

Обнаружение композиции стало возможным благодаря цифровым технологиям — фотограмметрии и 3D-обработке с использованием теневой и бликовой картины в косых лучах виртуальных источников света. Метод позволяет четче проявить барельефные изображения и выявить плохо сохранившиеся фрагменты.

Аналогичные технологии применялись при изучении первой барельефной композиции, найденной в 2024 году на дольмене хребта Мизегух. Там исследователи обнаружили сцену загонной охоты на оленей — сюжет, впервые встретившийся в барельефной технике на мегалитах Кавказа.

Строители дольменов жили на территории современного Большого Сочи в середине бронзового века, 3,5–4,5 тыс. лет назад. На сегодняшний день в регионе зафиксировано более 400 дольменов. Каталог всех мегалитов с использованием геоинформационных систем планируется завершить в 2026 году.

Мария Удовик