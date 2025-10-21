Над Ростовом сбили эскадрилью дронов

В ночь с 20 на 21 октября Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотными летательными аппаратами: 34 дрона сбили над шестнадцатью муниципалитетами. В Ростове-на-Дону обломки БПЛА упали на частные дома, пострадали местные жители. В других городах и районах региона были повреждены здания, торговые павильоны и десятки машин.



Этой ночью территорию Ростовской области атаковали 34 дрона, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Беспилотники были замечены в Аксайском, Миллеровском, Чертковском, Целинском, Куйбышевском, Тарасовском, Октябрьском, Мясниковском, Мартыновском, Матвеево-Курганском районах, а также в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Новочеркасске, Каменске и Новошахтинске.

Первые сообщения о прилете дронов появились около 00:20. В Ростове-на-Дону из-за падения обломков БПЛА на частные дома в Пролетарском районе получил осколочные ранения житель, его доставили в БСМП. На месте происшествия врачи оказали помощь несовершеннолетнему. В границах района, где нанесен ущерб от падения дрона, введен режим ЧС. Начал работу оперативный штаб, организован обход комиссии для оценки и фиксации ущерба. У жителей пострадавших районов принимают документы для выплат.

В Батайске частично разрушена стена жилого здания по Западному шоссе. На несколько часов из дома были эвакуированы 20 человек, позже им разрешили вернуться в квартиры, так как несущие конструкции не были нарушены. Также обломки БПЛА упали во дворы многоквартирных домов по Октябрьской улице. В квартирах разбиты окна, повреждения получили восемь машин и торговые павильоны.

«Предварительно известно, что в городах и районах нашего региона повреждены четыре многоквартирных и три частных дома, здание частного медицинского центра, пять торговых павильонов, 25 легковых автомобилей», — написал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Кроме того, в хуторе Недвиговка Мясниковского района 3 тыс. человек весь день находятся без электричества из-за повреждения трансформаторной подстанции. В поселке Вороново Целинского района 42 частных дома отключены от газоснабжения из-за деформации газораспределительной трубы.

Муниципальные комиссии ведут фиксацию нанесенного ущерба имуществу жителей. После обследования мест атаки саперными группами специалисты приступят к аварийно-восстановительным работам на объектах инфраструктуры.

«Делаем все возможное, чтобы помочь людям как можно быстрее вернуться к нормальной жизни»,— резюмировал глава региона.

Кристина Федичкина