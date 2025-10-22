Богомаз: задержанная в августе ДРГ причастна к подрыву моста в Брянской области

Диверсанты, задержанные в Брянской области в августе, причастны к подрыву автомобильного моста в июне, заявил губернатор Александр Богомаз. По его словам, на территории области, особенно в приграничье, усилили меры по противодействию попыткам диверсий.

«Шли шесть матерых, можно сказать, спецназовцев, они их уничтожили, двоих взяли в плен. То есть это говорит о том, что все работают как единое целое. Это было именно тогда, когда взорвали они мост. После этого их взяли»,— сказал губернатор в интервью «РИА Новости».

Подрыв автомобильного моста в Брянской области произошел в ночь на 1 июня. Мост обрушился на проходивший поезд №86 Климово—Москва. Локомотив был полностью разбит, два вагона сошли с рельсов. Погибли 7 человек, пострадали более ста. Восстановить мост планируют к марту 2026 года.

20 августа ФСБ сообщила о задержании диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянской области. Российская спецслужба утверждала, что задержанные признались в причастности к подрыву автомобильного моста.

Подробнее о ЧП — в материале «Ъ» «Отложенные взрывы».