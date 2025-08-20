ФСБ: задержанные под Брянском диверсанты причастны к подрыву моста в мае

Задержанные в Брянской области диверсанты признались в причастности к подрыву автомобильного моста в Выгоничском районе. Об этом заявили в ФСБ. Также задержанные дали признательные показания о причастности к подрыву железной дороги в Белгородской области в прошлом сентябре.

Подрыв моста в Брянской области произошел поздно вечером 31 мая. Мост обрушился на проходивший поезд №86 Климово — Москва. Локомотив был полностью разбит, два вагона сошли с рельсов. Погибли семь человек, пострадали более сотни.

Подробности — в материале «Ъ» «Отложенные взрывы».