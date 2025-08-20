Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ФСБ: задержанные под Брянском диверсанты причастны к подрыву моста в мае

Задержанные в Брянской области диверсанты признались в причастности к подрыву автомобильного моста в Выгоничском районе. Об этом заявили в ФСБ. Также задержанные дали признательные показания о причастности к подрыву железной дороги в Белгородской области в прошлом сентябре.

Подрыв моста в Брянской области произошел поздно вечером 31 мая. Мост обрушился на проходивший поезд №86 Климово — Москва. Локомотив был полностью разбит, два вагона сошли с рельсов. Погибли семь человек, пострадали более сотни.

Подробности — в материале «Ъ» «Отложенные взрывы».

Последствия обрушения моста в Брянской области

В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

Поврежденные вагоны

Ремонтный поезд на месте трагедии

Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия

Специалисты экстренных служб на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

