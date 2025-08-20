ФСБ сообщила о задержании группы диверсантов в Брянской области

ФСБ вместе с Росгвардией и МВД задержала в Брянской области трех членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Еще трое диверсантов были убиты.

По версии ФСБ, группа состояла из сотрудников службы спецопераций, курируемой Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины. Они планировали совершить на территории России диверсии и теракты на объектах транспортной инфраструктуры, утверждает российская спецслужба.

По данным ФСБ, обучение ДРГ велось при участии сотрудников западных спецслужб на Украине, а также в Литве, Эстонии и Норвегии. С места боестолкновения изъяты шесть штурмовых винтовок производства США, 16 кг взрывчатого вещества чешского производства, гранаты и патроны «натовского образца», а также радиостанция «для поддержания связи с руководством ГУР», перечислили в ФСБ. Задержанные дают признательные показания о причастности к подрывам в сентябре 2024 года железной дороги в Новооскольском районе Белгородской области.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 281 (приготовление к диверсии) УК РФ. Также действия задержанных могут квалифицировать по ст. 222 (незаконный оборот оружия), ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ), ст. 226.1 (контрабанда оружия и взрывчатых веществ), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы).