В Новороссийске рядом с жилыми домами нашли авиабомбу времен войны

Авиационную осколочную бомбу (АО-15) времен Великой Отечественной войны обнаружили при земляных работах в лесном массиве села Мысхако, примерно в 100–150 метрах от жилых домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замглавы Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / Gavrikovzam Фото: t.me / Gavrikovzam

Как уточнил замглавы города, боеприпас уничтожили 21 октября на полигоне Раевском с соблюдением всех мер безопасности. В операции участвовали специалисты Донского спасательного центра МЧС России, сотрудники МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Новороссийска», МВД и экстренные службы города.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что специалисты МЧС России уничтожили 26 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, поднятых с затонувшего в Азовском море судна.

Анна Гречко