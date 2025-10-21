В Крыму с затонувшего судна обезвредили 26 боеприпасов времен ВОВ
Специалисты МЧС России уничтожили 26 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, поднятых с затонувшего в Азовском море судна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ
Инженеры-пиротехники обследовали дно бухты Булганак и выявили 12 минометных мин, 10 артиллерийских снарядов и 4 ручные гранаты. Боеприпасы сохранили взрыватели и представляли опасность, поэтому их уничтожили на месте после эвакуации рыбаков и местных жителей.
«Благодаря профессиональным действиям специалистов МЧС России взрывоопасные предметы ликвидировали без ущерба для населения и инфраструктуры»,— уточнили в МЧС.