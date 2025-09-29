Налоговый бэкап

Проект поправок к Налоговому кодексу включает значительные изменения для работы IT-компаний. Кроме повышения ставок на страховые взносы с 7,6% до 15%, он включает возврат нормы по уплате НДС на реестровое программное обеспечение (ПО). В Минцифры корректировку льгот объясняют необходимостью в условиях действующих бюджетных ограничений. По подсчетам участников рынка, такая мера потенциально может принести дополнительный доход в бюджет от 30 млрд руб. в год, но окажется весьма обременительной для отрасли.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам опубликовал 29 сентября законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. Реализация целого комплекса положений, затрагивающих множество разных отраслей, обещает увеличение дополнительного дохода в федеральный бюджет до 2,75 трлн руб. в 2028 году.

Для IT-отрасли предусмотрено не только повышение ставки льготных страховых взносов для компаний с 7,6% до 15% (до ЕПВБ), как писали «Ведомости». Согласно документу, планируется отменить освобождение от налогообложения по сделкам с реализацией прав на ПО, включенное в российский реестр отечественного софта Минцифры. С 2026 года НДС в России возрастает с 20% до 22%.

Налоговые льготы для реестрового российского программного обеспечения были введены начиная с 2021 года, когда в России было установлено освобождение от НДС (20%) для них. С этого момента разработчики и компании могли не платить НДС при продаже такого ПО, что дало существенный стимул для использования и внедрения российского софта. Согласно данным, приведенным премьер-министром Михаилом Мишустиным в рамках ЦИПР 2025, расходы на цифровые решения крупными организациями по итогам 2024 года составили более 3,091 млрд руб. при 2,041 млрд в 2021 году. Доля инвестиций в отечественные продукты за период выросла в два раза, до 81% от всех расходов по итогам прошлого года.

Продажа программ, включенных в единый реестр российского ПО, сейчас освобождается от НДС, что предусмотрено пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ, объясняет управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев. Мера направлена на стимулирование отечественных разработчиков. Внесенный законопроект исключает названный подпункт, «отменяя» освобождение от НДС для российского ПО, говорит он.

В Минцифры сообщили, что корректировка льгот — это вынужденная мера в условиях действующих бюджетных ограничений.

Но «для компаний сохраняются налоговые льготы по налогу на прибыль, сотрудники региональных IT-организаций могут оформить льготную ипотеку, специалисты имеют право на отсрочку от срочной службы в армии». Правительство продолжает курс на дальнейшую поддержку IT-отрасли. Для стимулирования спроса на российское ПО для компаний действует коэффициент 2.0 на приобретение отечественного софта и коэффициент 3.0 для ускоренной амортизации. В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко и Минфине не ответили “Ъ”.

В IT-отрасли обеспокоены предлагаемыми инициативами и возрастающей нагрузкой на бизнес. «С этого года до 5% вырос налог на прибыль компаний, а с 2026 года планируется введение отчисления 5% от сэкономленных налоговых льгот на образовательную деятельность. При этом, как известно, 80% расходов IT-компаний составляют траты на зарплаты сотрудников»,— отмечает исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» (объединяет более 300 компаний) Ренат Лашин.

Негативный эффект от повышения страховых взносов и возвращения НДС для реестрового ПО отрасли еще предстоит оценить. Но уже сейчас очевидно, что незапланированный рост издержек у IT-компаний повлечет повышение стоимости ПО со следующего года. Господин Лашин считает, что эти факторы также повлияют на сокращение инвестиций в создание и развитие отечественных решений и замедлят прогнозируемые темпы развития индустрии и вклад IT-сегмента в ВВП страны.

Дополнительный доход бюджета от возвращения НДС по ставке 22% на реестровое ПО GR-директор компании «Мой Офис» Евгения Дмитриева оценивает более чем в 30 млрд руб.

«Нужно, чтобы в итоговом тексте законопроекта были учтены интересы разработчиков: сохранение льгот для ПО из реестра, четкие переходные периоды и исключения. Мы работает над формулировками и собираем позиции»,— добавила она.

«Учитывая, что НДС является косвенным налогом, его уплата будет напрямую переложена на конечного потребителя российских IT-решений. Это негативно скажется как на IT-отрасли, так и на всем остальном бизнесе, так как российское ПО сейчас приобретает большая часть компаний»,— добавляет Александр Журавлев. Существует и риск оттока IT-компаний, считает он. Сейчас многие юрисдикции (Узбекистан, Белоруссия, ОАЭ, Казахстан и др.) предлагают им льготные режимы с отменой НДС и минимизацией других налогов. По мнению эксперта, радикальное ужесточение режима (с учетом других изменений) в России может сделать экономически более выгодным перевод бизнеса (или его части) в эти страны.

