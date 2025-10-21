Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

В Севастополе вечером 21 октября был объявлен отбой воздушной тревоги в 17:15. Об угрозе атаки стало известно примерно в 16:55, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Во время тревоги жителям рекомендовали пройти в укрытия, отключить газ и электричество, закрыть окна и находиться в помещениях с несущими стенами. Движение общественного транспорта в городе временно приостанавливалось.

МЧС Севастополя призвало горожан сохранять спокойствие и следовать инструкциям.

Анна Гречко

