В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

В Севастополе вечером 21 октября был объявлен отбой воздушной тревоги в 17:15. Об угрозе атаки стало известно примерно в 16:55, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Во время тревоги жителям рекомендовали пройти в укрытия, отключить газ и электричество, закрыть окна и находиться в помещениях с несущими стенами. Движение общественного транспорта в городе временно приостанавливалось.

МЧС Севастополя призвало горожан сохранять спокойствие и следовать инструкциям.

Анна Гречко