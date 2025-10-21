Жители Кубани сообщили о сбое в работе Telegram

По данным детектора сбоев Downdetector, в Краснодарском крае фиксируются сбои в работе мессенджера Telegram. От общего числа жалоб на регион приходится 12%.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Большинство жалоб на работу мессенджера поступило за последний час. Жители Краснодарского края и других регионов сообщают о сбое в работе мобильного приложения, оповещений и сайта.

Согласно информации сайта Сбой.рф, за прошедшие шесть часов большая часть жалоб на работу Telegram поступила от жителей Краснодарского края — 32%. На втором месте Ростовская область — 13%.

Алина Зорина