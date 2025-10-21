В станице Старокорсунской строят безопасные подходы ко всем соцобъектам

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил обеспечить безопасные подходы ко всем социальным объектам в станице Старокорсунской. Сейчас завершается строительство тротуара к будущему детскому саду, сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: Станислав Телеховец

В ходе встречи с инициативной группой жителей обсудили состояние дорог, тротуаров, уличного освещения и остановок общественного транспорта. В последние годы в станице отремонтировали почти 8 км дорог, выполнено грейдирование 13 проезжих частей общей площадью около 100 тыс. кв. м.

Завершается строительство 2,2 км тротуара по ул. Вознесенской к детсаду, готовность которого сегодня составляет 22%. В учреждении оборудуют 14 групп, включая три ясельные. Сдача объекта в эксплуатацию планируется в августе 2026 года.

Кроме того, в станице начнется проектирование ФОКа с площадками для футбола, баскетбола и волейбола, установят многофункциональные спортивные площадки с тренажёрами, обустроят уличное освещение, видеонаблюдение и новые контейнерные площадки. Все работы направлены на повышение удобства и безопасности жителей.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в хуторе Нижняя Гостагайка возводят комплекс социальных объектов в рамках договора комплексного развития территории (КРТ).

Анна Гречко