В Анапе строят комплекс соцобъектов по договору КРТ

В хуторе Нижняя Гостагайка возводят комплекс социальных объектов в рамках договора комплексного развития территории (КРТ). Масштабный проект обсудили с застройщиком врип главы Анапы Светлана Балаева и председатель Совета Вячеслав Вовк, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

После утверждения генерального плана, разработанного по поручению губернатора Вениамина Кондратьева, договор КРТ стал единственным способом освоения новых территорий в Анапе. Проект «Усадьба Гостагаевская» планируют реализовать до 2029 года в три этапа. Помимо жилой застройки, инициатива включает ряд соцобъектов, которыми смогут пользоваться все жители.

«Большинство наших договоров КРТ охватывают отдаленные от центра районы. Таким образом сельские территории получат новые импульсы к развитию, в них появятся школы, детсады, мини-поликлиники, точки притяжения для молодежи и взрослых, доступные всем желающим. Сейчас в Нижней Гостагаике нет ни школы, ни детсада, и местные жители очень их ждут»,— отметила Светлана Балаева.

В рамках первого этапа построят детсад на 300 мест с ясельными группами, пищеблоком, медблоком, залами для хореографии и спорта, а также тематическими площадками. Уже завершен залив фундамента и плиты перекрытия цоколя, началось возведение стен первого этажа.

Под школу на 450 мест с организацией дополнительного образования на 300 мест разработан котлован. Учреждение будет включать спортивный и актовый залы, столовую, а в блоке допобразования планируются занятия по изобразительному искусству, хореографии и детская киностудия. Также предусмотрены футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки.

Кроме того, по договору КРТ в Нижней Гостагаике создадут отделения почты и полиции, офис врача общей практики, скейтпарк, теннисный корт и парковые зоны.

Анна Гречко