СКР возбудил дело о халатности после провала грунта на 1-м Муринском проспекте

Управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту просадки и размыва грунта в зоне тоннельного коллектора в районе пересечения 1-го Муринского проспекта и улицы Харченко. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Грунт провалился вечером 20 октября. Пострадавших в результате случившегося нет, однако потребовалась эвакуация жильцов дома 29/20 по 1-му Муринскому проспекту, которых разместили в школе № 104 и обеспечивают всем необходимым. СКР предварительно установил, что расширение зоны просадки асфальтобетонного покрытия произошло из-за прорыва проходящего под землей коллектора.

Утром 21 октября был создан оперативный штаб по ликвидации ЧС, его возглавил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В связи с аварией ограничено движение по ул. Харченко – от ул. Капитана Воронина и 1-го Муринского проспекте. В районе технологического нарушения в жилых домах отключен газ. Специалисты приступили к работам по устройству обводной линии коллектора и начали перекачку сточных вод в обход зоны провала. Идет установка шпунтового ограждения.

