Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации аварии на 1-м Муринском проспекте

В Санкт-Петербурге организовали оперативный штаб по ликвидации технологического нарушения в Выборгском районе. Его возглавил губернатор города Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

На месте провала асфальта работают специалисты ГУП «Водоканал СанктПетербурга», сотрудники МЧС, правоохранительных органов, здравоохранения. Эвакуированных жителей дома 29/20 по 1-му Муринскому проспекту разместили в школе № 104 и обеспечивают всем необходимым. Власти Петербурга подтвердили, что пострадавших нет.

В связи с аварией ограничено движение по ул. Харченко – от ул. Капитана Воронина и 1-го Муринского проспекте. В районе технологического нарушения в жилых домах отключен газ. По распоряжению Александра Беглова специалисты приступили к подготовительным работам по устройству обводной линии коллектора.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что к изучению обстоятельств провала асфальта подключились следствие и прокуратура. По предварительной информации, расширение зоны просадки асфальтобетонного покрытия произошло из-за прорыва проходящего под землей коллектора.

Татьяна Титаева