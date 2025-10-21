Фото провала грунта на пересечении 1-го Муринского проспекта и улицы Харченко

Фотокорреспондент «Ъ-СПб» побывал на месте провала грунта на пересечении 1-го Муринского проспекта и улицы Харченко. Сейчас территория огорожена, на месте работают аварийные службы.

Провал грунта произошел вечером 20 октября. Пострадавших в результате случившегося нет, однако потребовалась эвакуация жильцов дома 29/20 по 1-му Муринскому проспекту, которых разместили в школе № 104 и обеспечивают всем необходимым. СКР предварительно установил, что расширение зоны просадки асфальтобетонного покрытия произошло из-за прорыва проходящего под землей коллектора.

Утром 21 октября был создан оперативный штаб по ликвидации ЧС, его возглавил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В связи с аварией ограничено движение по ул. Харченко – от ул. Капитана Воронина и 1-го Муринского проспекте. В районе технологического нарушения в жилых домах отключен газ. По распоряжению главы города специалисты приступили к подготовительным работам по устройству обводной линии коллектора.

Артемий Чулков