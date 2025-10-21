Следователи устанавливают обстоятельства обвала грунта на 1-м Муринском проспекте

Следственный комитет по Санкт-Петербургу проводит проверку по факту провала грунта около жилого дома в Выборгском районе города. Инцидент случился вечером 20 октября в районе пересечения 1-го Муринского проспекта и улицы Харченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Как сообщили в региональном ГСУ СК России, предварительно установлено, что расширение зоны просадки асфальтобетонного покрытия произошло из-за прорыва проходящего под землей коллектора. Движение транспорта вблизи места происшествия пришлось приостановить, участок в настоящий момент огорожен.

В прокуратуре Санкт-Петербурга уточнили, что из-за случившегося потребовалась эвакуация жильцов многоквартирного дома. На место происшествия для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов выезжал прокурор города Виктор Мельник. Ситуация находится на контроле надзорного органа.

Никто из граждан не пострадал. Сотрудники коммунальных служб проводят мероприятия по устранению аварии. Следователи, в свою очередь, осматривают место и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СКР.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ремонт обрушившегося дома на Большой Зелениной улице в Петербурге обойдется в 224 млн рублей.

Андрей Цедрик