Краснодарский край и Ростовская область вошли в лидеры по применению ИИ

Краснодарский край и Ростовская область попали в число регионов с активным внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в аналитике Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В указанных регионах насчитывается от 301 до 550 организаций, использующих ИИ-решения, среди которых Воронежская, Нижегородская, Новосибирская области, Татарстан и Башкирия. Лидерами остались Москва и Московская область, где более 1 тыс. компаний применяют технологии ИИ.

Согласно исследованию, 50–75% организаций на Кубани и Дону используют ИИ для обработки визуальных данных, включая компьютерное зрение. Еще 25–50% применяют искусственный интеллект для поддержки принятия решений, управления, а также обработки текста и звуковых данных.

Рейтинг основан на анализе деятельности более 15 тыс. крупных и средних компаний, проведенном Росстатом по методологии НИУ ВШЭ. В Ростовской области внедрение ИИ признано одним из приоритетов цифрового развития органов власти и бизнеса.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) в работе машины правосудия имеет смысл, но пределы такого использования должны быть определены профессиональным сообществом, и уж точно недопустимо передоверять нейросетям судейские функции.

Анна Гречко