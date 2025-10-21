Судья расстрелял свой процесс
Дело о покушении на Владимира Соловьева начали рассматривать заново
Как стало известно “Ъ”, в Москве военный суд приступил к повторному рассмотрению уголовного дела семи обвиняемых в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева. Причиной стало то, что Альберт Тришкин, который входил в тройку судей, слушавших дело экстремистов, сам стал фигурантом расследования и утратил свой статус. Произошло это после того, как в ходе дорожного конфликта служитель Фемиды дважды выстрелил из травматического пистолета в таксиста.
Альберт Тришкин
Фото: архив Альберта Тришкина
2-й Западный окружной военный суд начал повторно рассматривать затянувшееся уголовное дело семи участников группировки NS/WP (National Socialism / White Power — «Национал-социализм / Белая сила»; признана террористической и запрещена в России), обвиняемых в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева. В ходе первого процесса по делу состоялось 16 заседаний. В июле 2024 года разбирательство было приостановлено до получения результатов фонетических экспертиз. Рассматривала же дело тройка судей, в которую входил Альберт Тришкин.
В августе 2024 года судья Тришкин стал участником дорожного конфликта, в ходе которого он дважды выстрелил в таксиста из травматического пистолета.
Позже судья заявил, что нашел оружие возле гаражей незадолго до инцидента, а в день конфликта находился в подавленном состоянии из-за внесения в украинскую базу «Миротворец».
Он уверял, что планировал сдать оружие в полицию, но не успел и спонтанно применил его во время инцидента. «После я избавился от этого оружия»,— добавил господин Тришкин.
С представлением о возбуждении уголовного дела на судью в Высшую квалификационную коллегию судей обратился председатель СКР Александр Бастрыкин. В июне 2025 года коллегия разрешила расследовать «причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений по мотивам ненависти к социальной группе с применением предметов, используемых в качестве оружия» (п. «д», «е», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Тогда же судья подал прошение об отставке, которое было удовлетворено.
Альберт Тришкин ранее занимал должность заместителя председателя Мещанского райсуда Москвы, во 2-й Западный окружной военный суд он перешел в 2016 году. За последние три года он рассмотрел 60 дел, около 90% из которых касались преступлений террористической направленности. В частности, с апреля 2025 года он рассматривал дело об оправдании терроризма в отношении координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Его задержали в январе 2024 года за посты в своем Telegram-канале.
Придется ли суду повторно рассматривать и другие дела, в которых участвовал Альберт Тришкин, пока неизвестно.
Напомним, в январе 2024 года перед судом предстали Андрей Пронский, Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров. В окончательной редакции ГСУ СКР вменило им в вину ч. 1 или ч. 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в ней), ч. 1 или ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), п. «а», «в» ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды), ч. 4 ст. 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов), ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ), ч. 3 ст. 223 (незаконное изготовление оружия), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 2 и 3 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 1 и ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 (приготовление к убийству), а также ч. 1 ст. 228 (незаконный оборот наркотических средств) УК РФ.
По версии обвинения, 2 октября 2021 года Андрей Пронский создал ячейку запрещенной террористической группировки «Белая сила», сообщив об этом сторонникам в своем Telegram-канале. Вскоре в группу вошли Тимофей Мокий и Василий Стрижаков (в ноябре прошлого года по решению суда он был отправлен на принудительное лечение). Впоследствии к деятельности были привлечены господа Беляков, Степанов, Дружинин, Волков.
Фигуранты начали в декабре 2021 года с поджогов машин и домов, которые совершали по указанию Пронского в Москве и области, а затем попытались уничтожить военный комиссариат в Тверской области.
Следствие полагает, что после начала СВО господин Пронский получал задания через Telegram от сотрудников ГУР Минобороны Украины. Якобы один из них, некий Дериглазов, 4 апреля 2022 года предложил Андрею Пронскому «за материальное вознаграждение» совершить покушение на журналиста Владимира Соловьева. После этого обвиняемые начали следить за господином Соловьевым, планируя подложить под его машину бомбу.