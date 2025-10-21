Судья расстрелял свой процесс

Как стало известно “Ъ”, в Москве военный суд приступил к повторному рассмотрению уголовного дела семи обвиняемых в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева. Причиной стало то, что Альберт Тришкин, который входил в тройку судей, слушавших дело экстремистов, сам стал фигурантом расследования и утратил свой статус. Произошло это после того, как в ходе дорожного конфликта служитель Фемиды дважды выстрелил из травматического пистолета в таксиста.

2-й Западный окружной военный суд начал повторно рассматривать затянувшееся уголовное дело семи участников группировки NS/WP (National Socialism / White Power — «Национал-социализм / Белая сила»; признана террористической и запрещена в России), обвиняемых в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева. В ходе первого процесса по делу состоялось 16 заседаний. В июле 2024 года разбирательство было приостановлено до получения результатов фонетических экспертиз. Рассматривала же дело тройка судей, в которую входил Альберт Тришкин.

В августе 2024 года судья Тришкин стал участником дорожного конфликта, в ходе которого он дважды выстрелил в таксиста из травматического пистолета.

Позже судья заявил, что нашел оружие возле гаражей незадолго до инцидента, а в день конфликта находился в подавленном состоянии из-за внесения в украинскую базу «Миротворец».

Он уверял, что планировал сдать оружие в полицию, но не успел и спонтанно применил его во время инцидента. «После я избавился от этого оружия»,— добавил господин Тришкин.

С представлением о возбуждении уголовного дела на судью в Высшую квалификационную коллегию судей обратился председатель СКР Александр Бастрыкин. В июне 2025 года коллегия разрешила расследовать «причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений по мотивам ненависти к социальной группе с применением предметов, используемых в качестве оружия» (п. «д», «е», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Тогда же судья подал прошение об отставке, которое было удовлетворено.

Альберт Тришкин ранее занимал должность заместителя председателя Мещанского райсуда Москвы, во 2-й Западный окружной военный суд он перешел в 2016 году. За последние три года он рассмотрел 60 дел, около 90% из которых касались преступлений террористической направленности. В частности, с апреля 2025 года он рассматривал дело об оправдании терроризма в отношении координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Его задержали в январе 2024 года за посты в своем Telegram-канале.

Придется ли суду повторно рассматривать и другие дела, в которых участвовал Альберт Тришкин, пока неизвестно.

Напомним, в январе 2024 года перед судом предстали Андрей Пронский, Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров. В окончательной редакции ГСУ СКР вменило им в вину ч. 1 или ч. 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в ней), ч. 1 или ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), п. «а», «в» ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды), ч. 4 ст. 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов), ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ), ч. 3 ст. 223 (незаконное изготовление оружия), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 2 и 3 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 1 и ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 (приготовление к убийству), а также ч. 1 ст. 228 (незаконный оборот наркотических средств) УК РФ.

По версии обвинения, 2 октября 2021 года Андрей Пронский создал ячейку запрещенной террористической группировки «Белая сила», сообщив об этом сторонникам в своем Telegram-канале. Вскоре в группу вошли Тимофей Мокий и Василий Стрижаков (в ноябре прошлого года по решению суда он был отправлен на принудительное лечение). Впоследствии к деятельности были привлечены господа Беляков, Степанов, Дружинин, Волков.

Фигуранты начали в декабре 2021 года с поджогов машин и домов, которые совершали по указанию Пронского в Москве и области, а затем попытались уничтожить военный комиссариат в Тверской области.

Следствие полагает, что после начала СВО господин Пронский получал задания через Telegram от сотрудников ГУР Минобороны Украины. Якобы один из них, некий Дериглазов, 4 апреля 2022 года предложил Андрею Пронскому «за материальное вознаграждение» совершить покушение на журналиста Владимира Соловьева. После этого обвиняемые начали следить за господином Соловьевым, планируя подложить под его машину бомбу.

Ефим Брянцев