На Кубани ожидают роста числа сделок с жильем до 20% после открытия аэропортов

Открытие аэропортов в Краснодаре и Геленджике к концу 2025 года может привести к росту числа сделок с жильем в регионе на 15–20%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на основателя девелопера Bravo Аркадия Погосяна.

По словам эксперта, авиасообщение не является ключевым фактором, но заметно повышает транспортную доступность, что напрямую влияет на активность покупателей. Эффект, по его мнению, проявится в ускорении продаж на фоне сокращения объемов ввода жилья.

По данным краевого департамента строительства, на которые ссылается агентство, в 2025 году в регионе планируется ввести 6 млн кв. м жилья, что на 9% меньше, чем годом ранее.

Господин Погосян отметил, что открытие авиагаваней стимулирует интерес покупателей из других регионов. К концу года их доля может достичь 50% всех сделок, превысив прошлогодний показатель.

«Краснодарский край всегда был интересен людям со всей России, они приобретают квартиры как для жизни, так и в целях инвестиций. Однако с закрытием аэропортов те, кто предпочитает перед покупкой посетить город и объект недвижимости, заняли выжидающую позицию. Теперь они будут реализовывать этот отложенный спрос»,— заявил Аркадий Погосян.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краснодар занял четвертое место среди российских мегаполисов по темпам увеличения продаж квартир в новостройках в III квартале 2025 года. Число сделок выросло на 46,7% по сравнению с предыдущим кварталом и достигло 4,6 тыс. договоров долевого участия.

Анна Гречко