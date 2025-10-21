Движение по Крымскому мосту восстановлено после часовой остановки
Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили в 17:51 мск, спустя более часа после временного перекрытия. Об этом сообщили в Telegram-канале, информирующем об оперативной обстановке на подходах к мосту.
Проезд был закрыт с 16:41 мск. Кроме того, в Севастополе возобновлено движение пассажирского морского транспорта, уточнили в городской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.
Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил об окончании сигнала воздушной тревоги в Севастополе.