Движение по Крымскому мосту восстановлено после часовой остановки

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили в 17:51 мск, спустя более часа после временного перекрытия. Об этом сообщили в Telegram-канале, информирующем об оперативной обстановке на подходах к мосту.

Фото: «Ъ-Кубань»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Фото: «Ъ-Кубань»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Проезд был закрыт с 16:41 мск. Кроме того, в Севастополе возобновлено движение пассажирского морского транспорта, уточнили в городской дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил об окончании сигнала воздушной тревоги в Севастополе.

Анна Гречко

