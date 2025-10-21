На Кубани заболеваемость ОРВИ и гриппом в 7 раз ниже эпидпорога

В Краснодарском крае уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом остается значительно ниже эпидемического порога. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, за неделю в крае зарегистрировано 2 тыс. 114 случаев ОРВИ, случаев гриппа не выявлено. Заболеваемость ниже эпидемического порога в 7,1 раза.

Более 70% заболевших — люди старше 15 лет. Основными возбудителями остаются вирусы негриппозной этиологии — риновирусы и аденовирусы.

В регионе продолжается прививочная кампания. По состоянию на 21 октября от гриппа вакцинировались более 1,8 млн человек, из них свыше 1,1 млн — взрослые.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», 920 тыс. жителей Краснодарского края сделали прививку от гриппа. Вакцину в регионе сделали более 460 тыс. взрослых и 450 тыс. детей. В медицинских организациях края сформировано более 1,3 тыс. прививочных бригад.

Нурий Бзасежев