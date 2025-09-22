На Кубани прививку от гриппа сделали около 920 тысяч жителей

920 тыс. жителей Краснодарского края сделали прививку от гриппа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Прививку в регионе сделали более 460 тыс. взрослых и 450 тыс. детей. В медицинских организациях края сформировано более 1,3 тыс. прививочных бригад.

По словам министра, вакцинация является наиболее эффективным и безопасным методом профилактики большинства заболеваний. Особенно важно делать прививки детям и беременным женщинам. Вакцинироваться от гриппа можно в поликлинике по месту жительства или в мобильных медицинских пунктах.

Алина Зорина