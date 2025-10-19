СМИ: В Краснодаре ипотека окупается через аренду за 7,6 года

Краснодар занял шестое место среди российских городов с самой быстрой окупаемостью ипотеки за счёт арендных платежей. Срок окупаемости в краевой столице составил 7,6 года, пишут «Известия» со ссылкой на данные компании «Этажи».

При расчетах аналитики исходили из средней ставки аренды однокомнатной квартиры и средней стоимости жилья площадью 35 кв. м. При этом заемные средства составляли 30% от цены квартиры.

Самые короткие сроки окупаемости ипотеки отмечены в Екатеринбурге — 5,6 года, Челябинске — 5,8 года и Новосибирске — 6,1 года. Москва оказалась в числе самых «долгих» городов — ипотека там окупается примерно за 11,9 года.

В среднем по России срок выплаты ипотеки при ставке 20% также составляет около 7,6 года. Как отметили аналитики, примерно 20% покупателей жилья на вторичном рынке вносят первоначальный взнос более 70% от стоимости квартиры.

По словам заместителя руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяны Решетниковой, даже при высоких ставках доля сделок на вторичном рынке с использованием микроипотеки остается значительной.

«Пиковых значений она достигала в июле текущего года — 22%, затем после смягчения кредитно-денежной политики ЦБ она снизилась на 2% из-за роста доли займов с минимальным первоначальным взносом»,— пояснила госпожа Решетникова.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краснодарский край занял 77-е место в рейтинге доступности ипотеки на рыночных условиях в 2025 году. Только 6,7% семей в регионе могут позволить себе покупку квартиры по действующей ставке.

Анна Гречко