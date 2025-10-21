СКР раскрыл новые детали дела против юристов блогера Саши Митрошиной

Следственный комитет России сообщил о подробностях расследования уголовного дела в отношении адвоката Алисы Волховой и юриста Ольги Гольцевой, оказывавших услуги блогеру Александре Митрошиной. Об этом пишет пресс-службы ведомства.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным следствия, юристы обманули Александру Митрошину, убедив ее перевести им более 41 млн руб. для сохранности средств и недопущения их списания налоговыми органами. Деньгами они якобы распорядились по своему усмотрению. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц). Обе фигурантки признали вину и помещены под домашний арест.

Следователи отмечают, что Алиса Волхова ранее защищала Александру Митрошину по делу об уклонении от уплаты налогов, которое прекратили после возмещения ущерба. Тогда она узнала о крупных суммах на счетах блогера и предложила перевести их себе и Гольцевой.

Ранее СМИ сообщали, что, по версии следствия, женщины обещали за 76 млн руб. «вычеркнуть» Александру Митрошину из несуществующего черного списка администрации президента.

В марте 2025 года Александра Митрошина была задержана в Сочи по делу об отмывании денег в особо крупном размере. По данным следствия, она приобрела недвижимость в Москве за 127 млн руб., полученных преступным путем.

Анна Гречко