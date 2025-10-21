Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления европейцев о переговорах по урегулированию на Украине «допотопными и нелепыми». Так дипломат ответила на вопрос «Ъ», может ли призыв европейских лидеров к началу мирных переговоров на основе текущей линии боевого соприкосновения способствовать тому, что Россия согласится на присутствие европейских партнеров за столом переговоров. Европейские лидеры «недопоняли» или «забыли», на чем строятся российские подходы к переговорному процессу по Украине, считает госпожа Захарова.

«Есовцы в нынешнем разливе — удивительные люди. С лета 2024-го года президент (России Владимир Путин. — "Ъ"), выступая в МИД, обозначил российские подходы к переговорному процессу. Год назад вновь переподтвердил наш принципиальный подход к политико-дипломатическому урешулированию. Сказал и о ситуации на земле. Как будто они то ли тогда не поняли, то ли сейчас забыли»,— сказала Мария Захарова «Ъ».

«Их заявления регулярно допотопны и нелепы»,— заключила дипломат.

Ранее европейские лидеры и главы институтов Евросоюза в письменном заявлении выступили за начало мирных переговоров России и Украины на основе нынешней линии фронта. Как передавало агентство AFP, в тексте отмечается, что они поддерживают позицию президента США Дональда Трампа о необходимости прекращения боевых действий на текущем этапе. При этом подписанты призвали усилить давление на Россию. Заявление подписали лидеры Украины, Франции, Германии, Великобритании и Италии, а также главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта.

20 октября Президент США Дональд Трамп высказался за прекращение боевых действий между Россией и Украиной на текущей линии соприкосновения. Господин Трамп заявил, что Донбасс следует разделить между Москвой и Киевом. Он отмечал, что Россия уже контролирует около 78% его территории. Издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что о необходимости завершить конфликт по текущей линии фронта глава Белого дома говорил и президенту Украины Владимиру Зеленскому во время недавних контактов в Вашингтоне. Издание Politico сообщало, что к этому американского лидера побудил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

